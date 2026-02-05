衆議院選挙の投開票日まで、あと3日です。鹿児島県内4つの選挙区に13人が立候補しています。 【鹿児島1区】 自民党・比例九州前職の宮路拓馬さん 参政党・新人の牧野俊一さん 共産党・新人の小山慎之介さん 中道改革連合・前職の川内博史さん 【鹿児島2区】 参政党・新人の高橋徳美さん 共産党・新人の松崎真琴さん 自民党・前職の三反園訓さん 【鹿児島3区】 中道改革連合・前職の野間健さん 自民党・元職の小里