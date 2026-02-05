ポルトガルで開催の4 Nations Tournamentに臨む20人を発表した日本サッカー協会（JFA）は2月4日、ポルトガルで行われる「4 Nations Tournament」に臨むU-16日本代表メンバー20人を発表した。欧州の強豪国と対戦する若き日本代表の顔ぶれに、SNS上では「鹿島ユースから4人選出！」「未来くん！」と反響を呼んでいる。廣山望監督が率いるチームは、現地でU-16ポルトガル代表、U-16ドイツ代表、U-16オランダ代表と対戦する。2月9