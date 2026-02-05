全国センキョ割学生実施委員会および一般社団法人選挙割協会は、2026年2月8日（日）投票日の衆議院議員選挙に合わせ、「センキョ割＠衆院選2026」を2026年2月8日（日）から2月22日（日）まで実施します。 全国センキョ割学生実施委員会・選挙割協会「センキョ割＠衆院選2026」 期間は2026年2月8日（日）から2月22日（日）まで（一部店舗により異なる）。参加費は無料です。今回の「センキョ割＠衆院選2026」は、全