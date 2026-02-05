JR上野駅構内の旧貴賓室を活用したレストラン「The art fusion by L’ecrin」にて、音楽朗読劇「VOICARION」10周年を記念したコラボレーションメニューが登場。 The art fusion by L’ecrin「VOICARION 10thコラボメニュー」 価格は12,000円（税込）。提供期間は2026年2月14日から5月31日まで。全7品で構成されたコースメニューです。 「VOICARION（ヴォイサリオン）」は、生演奏と朗読を融合させた音楽朗読