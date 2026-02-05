キャギ ド レーブ本店にて、UHA味覚糖「おさつロシェ」とあじかんの焙煎ごぼうスイーツ「GOVOCE」がコラボした新商品「おさつロシェ ゴボーチェ」が2026年2月2日より発売。 キャギ ド レーブ「おさつロシェ ゴボーチェ」 価格：216円（税込）。販売期間：2026年2月2日から。販売店舗：キャギ ド レーブ本店（広島県）。数量：600本限定。 あじかんが開発した焙煎ごぼうスイーツブランド「GOVOCE」（ゴボーチ