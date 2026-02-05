ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ビッグエア（BA）は、5日（日本時間6日未明）に男子予選が行われる。会場となるリビーニョ・スノーパークでは、4日までに3日連続で公式練習が行われ、日本勢も技の感触を確かめた。大会の公式資料によれば、今回のキッカー（ジャンプ台）は助走路の長さが88メートル、斜度が37度、高さ（最高点からフィニッシュエリア最下部）が25メートルなどとなっている。実際に滑った日本選手の感想