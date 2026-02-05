陸上のパリ五輪女子5000メートル代表・山本有真（25＝積水化学）が、アテネ五輪女子マラソン金メダリスト・野口みずきさん（47）が司会の東海テレビYouTube「野口みずきのランナーズハイ」に出演。寮から逃げ出した名城大時代に陸上へと引き戻した母の命がけの愛を明かした。山本は大学2年の冬、陸上を辞めるつもりで愛知の実家に逃げ帰った。寮ではガチガチの競技生活。駅伝部員が通う法学部ではなく、体育会生のいない学科