法人税など約1億3000万円を脱税した疑いで、ベビー用品などを輸入販売する「ビタットジャパン」の代表の男が東京地検特捜部に逮捕されました。「ビタットジャパン」の代表取締役の李荕鉉（イ・ギョンヒョン）容疑者（57）は、2021年11月期から3年にわたり、架空の輸入仕入れを計上して、あわせて4億7000万円あまりの所得を隠し、法人税など約1億2800万円を脱税した疑いが持たれています。ビタットジャパンは韓国から仕入れた