お笑い芸人のルーツ音楽にスポットを当てた連載「芸人と音楽」。 （関連：【動画】流れ星☆ ちゅうえい、スピッツから生まれた渾身のギャグ） 今回はお笑いコンビ流れ星☆のちゅうえいが登場。Mr.ChildrenやRADWIMPS、BUMP OF CHICKENなどが彩った高校時代の思い出から、まさかの楽曲が元ネタになったギャグ、自身のYouTubeチャンネルで披露している音楽企画の裏側まで、たっぷり話を聞いた。 （文=本 手）