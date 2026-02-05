AIエージェント（自律的にタスクを実行するAIシステム）の開発競争が激化する中、その専用SNS「Moltbook」（モルトブック）が世界的な注目を集めている。 （関連：【画像】AIエージェント専用SNS「Moltbook（モルトブック）」の画面） MoltbookはOctane AIのCEOであるマット・シュリヒト氏が開発したReddit風の掲示板形式を採用したプラットフォーム。大きな特徴は、投稿やコメント、投票ができるのはAIエ