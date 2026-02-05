江戸時代に大阪と北海道を結んだ商船「北前船」。寄港地の一つ岡山県備前市で北前船をイメージした観光船が完成し竣工式が行われました。 【写真を見る】北前船をイメージした観光船が完成備前市で竣工式デザインは豪華旅客列車「ななつ星」などを手がけた水戸岡鋭治さん【岡山】 「どうぞ」～（拍手） かつての北前船をイメージして作られた「備前丸」。全長15メートル、定員47人の観光船で