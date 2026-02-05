¢£¥Ë¥Ã¥È¤«¤éÁÇÈ©¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤·¤¿¥»¥¯¥·ー¥·¥ç¥Ã¥È ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤Ç¸ý¸µ¤Ë¥Á¥§¥êー¤ò¤«¤¶¤·¤¿º´µ×´ÖÂç²ð¤Ê¤É①～② »¨»ï¡ØDuet¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢ÉÔÄê´ü´©¹Ô¡ØDuet LUXE vol.5¡Ù¤ÎÉ½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ØDuet LUXE vol.5¡Ù¤Ï2·î13ÆüÈ¯Çä¤Ç¡¢É½»æ¤Ë¤ÏSnow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ º´µ×´Ö¤Ï¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤¿Çò¥³ー¥Ç¤òÃåÍÑ¡£¸ª¤ä¼ó¸µ¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤µ¤é