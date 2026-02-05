【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1MC1ギターの2人組・Kannaが、2月11日に新曲「TEBASAKI 〆 GVNG」（読み：テバサキギャング）を配信リリースすることを発表した。 ■「TEBASAKI〆GVNG」は、名古屋からやってきたKannaの自己紹介ソング 新曲「TEBASAKI〆GVNG」は、名古屋からやってきたKannaのいわば“自己紹介”ソング。俺らがテバサキギャングだ！と言わんばかりの大胆さと、ピリ辛スパイスのような刺