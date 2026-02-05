2月5日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― スクウェア・エニックス・ホールディングス [東証Ｐ]決算月【3月】2/5発表 毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数と継続保有期間に応じて「e-STORE」のクーポン（500円～3万円分）を贈呈する。ま