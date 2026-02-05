クマの足跡が見つかったのは、函館市古川町付近にある、函館市立亀沢中学校のグラウンドです。2026年2月5日午前7時半ごろ、中学校職員から警察に通報がありました。警察によりますと、雪の上に残されていた足跡は幅15センチで、その上に重なるように小さな足跡も見つかったということです。警察は、親子グマの可能性があるとみて、付近の住民に注意を呼びかけるなど警戒を強めています。また、函館市鈴蘭丘町の会社敷地内でもクマ