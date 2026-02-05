中国メディアの環球時報は3日、韓国でのドバイもちクッキーの人気ぶりや、大ヒットの背景について報じた。記事によると、この小ぶりで値段がやや高めのスイーツは、韓国の若者がわれ先にと買い求める人気商品となっている。ドバイもちクッキーの人気は、2024年に韓国で起きたドバイチョコレートブームに端を発し、その流行は京畿道金浦市のあるクッキー店から始まった。サクサクと弾力が同時に味わえる独特の食感とともに、甘さも