大同生命SV.LEAGUE MENのサントリーサンバーズ大阪は5日（木）、2025-26シーズン・サンバーズフレンズデー（ファン感謝祭）の開催を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 開催日時は5月20日（水）13:00から18:00の時間帯で調整中としており、会場は大阪府大阪市のオリックス劇場。当日は観覧型イベントや抽選会を実施する。 対象となるのはサントリーの公式ファンクラブ「サンバ