日本学生野球協会が５日、プロ経験者が国内の高校、大学での指導が可能となる「学生野球資格回復」の審査委員会を開催し、認定者９７人（再回復、再々回復なども含む）を発表した。中日前監督の立浪和義氏や、元ソフトバンク監督の藤本博史氏、ヤクルトの前ＧＭ小川淳司氏らに加え、昨年限りで現役を引退した前阪神の原口文仁氏も名を連ねた。