Image: 完実電気株式会社 デスクで可愛く存在感を放つスピーカー。エンタメやゲームにはヘッドホンやイヤホンもいいですが、やっぱり空間に響き渡る音のほうが柔らかくて自然。そのためにデスクの両脇には小型スピーカーは揃えておきたいです。せっかく置くなら、性能だけでなくデザインも大事。でもデスクトップ・スピーカーってホントにピンキリで、自分に合うものを探すのは一苦労なんで