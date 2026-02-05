寒さで着込みが増える冬は、シルエットが重く見えやすく、服選びに迷うことも。そこで今回は、【studio CLIP（スタディオクリップ）】の40代ママスタッフさんが自身の投稿で「体型カバー」と紹介している、おすすめコーデをピックアップします。着膨れ感を避ける工夫や、大人が無理なく取り入れられそうな着こなしポイントを中心にご紹介。冬でもすっきり見えるスタイルを探している人に役立ちそうなラインナップです