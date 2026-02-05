バスや電車で席を譲ったことはありますか？ 親切心による素晴らしい行為ですが、相手によっては必ずしも善意を受け取ってもらえるとは限りません。筆者の友人A子も、あることをきっかけに席を譲ることをためらうようになってしまいました。 善意が空回り