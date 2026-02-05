FST JAPANから、ゴルフシャフトブランド「KBS」のウッド用プレミアムグラファイトシャフト「KBS TG BLACK」が登場。高弾性グラファイト構造で強弾道と安定性を実現し、ツアープロから幅広いゴルファーまで飛距離性能を実感できるシャフトです。 FST JAPAN「KBS TG BLACK」 価格：40,700円（税込）。発売日：2026年2月13日。 KBS（FST JAPANが展開するゴルフシャフトブランド）の「TG BLACK（ツアーグラファイ