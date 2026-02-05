ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート競技は、開会式に先立ち、日本時間６日からの団体で幕を開ける。初日に出場する選手は５日に発表され、日本は女子ショートプログラム（ＳＰ）に坂本花織（シスメックス）、ペアＳＰに三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）に吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）を起用した。試合開始時間は日本時間６日１７時５５分からアイスダンスの「