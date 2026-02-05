２月１日のＷＩＮ５は、通算１０度目の的中なし。１６度目のキャリーオーバーとなり、５億３９９０万５２４０円が８日開催に繰り越しされた。出走馬が確定した第７６回東京新聞杯・Ｇ３（８日、東京）を筆頭に、今週も一筋縄ではいかなさそうなレースが並ぶが、美浦の坂本達洋記者が枠順確定前に意欲の“先行予想”を行った。５億３９９０万円超にはやはり、胸が騒ぐ。１日のＷＩＮ５の結果はまさかのキャリーオーバー。発表さ