ユーエスマートは、千葉県富里市の商業施設「ベイシア富里店」内に、室内遊び場『キッズランドUS 千葉富里店』を2026年1月23日（金）にオープンしました。三階建ての超巨大ジャングルジムやセルフ写真館など、約30種類以上のユニークな遊びが詰まった、親子で一日中楽しめる施設です。 ユーエスマート「キッズランドUS 千葉富里店」 場所：ベイシア富里店内1階（千葉県富里市七栄532）。オープン日：2026年1月23日