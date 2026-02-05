健康問題を理由に参院議員を辞職して無期限活動休止を発表していた「れいわ新選組」の山本太郎代表（５１）が５日、東京・池袋駅西口で衆院選（８日投開票）に向けた街頭演説を行った。山本氏は先月２１日の会見で応援演説を含めて選挙活動に携わらないことを宣言していたが一転、４０分にわたって聴衆の前で熱弁をふるった。山本氏みたさの大観衆から拍手を受けて登場し「病気になったんですよ。血液のガンです」と強調。「仕