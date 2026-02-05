アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（13日公開）の公開を目前に控え、エリザベスと『銀魂』を愛してやまない人気芸人4人による特別番組「『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』公開記念 エリザベスが行く！炎のヒット祈願旅」が11日午前10時5分にテレビ東京ほかで放送される。【写真】「ヒット！ヒット！」炎をバックに圧がすごいエリザベス番組では、今回もスクリーンで大活躍のエリザベスに加え、『銀魂