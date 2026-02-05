自民・鈴木幹事長「これまでも政党の離合集散を見てきた。選挙目当てのにわか作りの政党が、これから先ずっと存在し続けるかどうか甚だ疑問だ。いつなくなるかわからない政党に、日本の未来を語る資格があるのか」（札幌市中央区での演説会で）