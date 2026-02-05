戦時中の水没事故で183人が犠牲となった宇部市の旧長生炭鉱では、3日から、遺骨収容のための潜水調査が始まりました。6日から潜水調査に参加する海外のダイバー5人が揃い、会見を開きました。山口宇部空港に到着したのは、フィンランド人ダイバーミッコ・パーシーさんです2018年、タイで洞窟に取り残されたサッカーチームの少年ら13人を救出したことで知られます。（タムルアン洞窟遭難事故）