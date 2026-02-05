2月6日(金)21時LIVEスタート予定日本サッカーの今を伝えるJ論チャンネル。今回は・小島耕さん(水戸ホーリーホック代表取締役社長)・宇都宮徹壱さん「宇都宮徹壱WM」上記の2人が集合し『J1は儲かる？昇格で何が変わる？水戸ホーリーホック社長が語るマネーのリアル』などについて語るLIVE配信を行います。◯関連リンク・水戸ホーリーホック