各地に様々な影響を及ぼした大雪。金沢市のコインパーキングでは全面が雪に覆われ、駐車ラインも見えず、フラップ板が上がらないという危機的な状況に直面していました。大雪が続いた金沢市。先月の降雪量は152センチと、平年の2倍以上です。その影響で困った事態が…。数十センチの雪が積もっているスペース、実はコインパーキングです。完全に雪に覆われ、駐車ラインが全く分からない状況に。ファーストモータース松岡久志