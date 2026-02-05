このところ、フライドポテトの専門店が相次いでオープン。いまやサイドメニューではなく、メインメニューとなっています。ハンバーガーやステーキなど、そのサイドメニューの定番といえば「フライドポテト」ですが、そんな「フライドポテト」の立ち位置が今、変わりつつあるんです！記者「こちらのお店、なにやら人だかりができています」東京・新宿区に、2025年12月にオープンしたのがフライドポテトの専門店。こちらのお店の最大