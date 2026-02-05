降り積もった雪が急速に解け、落雪や雪崩などの危険性が高まっています。そして、選挙の日となる今週日曜日は警報級の大雪となる予想です。鮮やかなピンク色の寒紅梅。日本三名園のひとつに数えられる金沢の兼六園では、早咲きの梅が見ごろを迎え、真っ白な雪とのコントラストが訪れる観光客を楽しませていました。神奈川からの観光客「梅の木を撮っていた。すごくきれいに咲いている」千葉からの観光客「白い雪に紅梅が映えていて