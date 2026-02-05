今月8日に投開票が行われる衆議院議員選挙について、JNNが終盤の情勢を分析した結果、自民党が序盤情勢からさらに伸ばし、単独過半数を大幅に上回る勢いであることがわかりました。【データを見る】JNN終盤情勢 各政党 序盤と比べると…衆院選終盤の情勢判明 自民“単独過半数を大幅に上回る”1月27日に公示された衆議院議員選挙について、JNNでは2月3日〜5日にかけてインターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分