サンデン・リテールシステムは、世界初のガチャガチャ自動販売機『ガチャえもん』を開発した。6日から東京・六本木ミュージアムで開催される『ガチャガチャ展in 六本木』に参考出展する。【写真】個性豊か！ガチャガチャの実物も公開カプセルトイ市場はブームを迎えており、2024年度の市場規模は1410億円で、22年度比の2倍となっている。同社は60年以上の自販機開発の技術を生かし、ガチャガチャの自販機をつくった。この自