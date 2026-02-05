元AKB48のタレント柏木由紀（34）が、4日放送のTBS系「よるのブランチ」（水曜後11・56）に出演し、現役メンバーたちとの共演でいじられまくる一幕があった。この日は小栗有以、倉野尾成美、伊藤百花ら現役メンバーたちとの共演。柏木は「寝ても覚めてもゆきりんワールド、夢中にさせちゃうぞ！ゆきりんこと柏木由紀です！」と、アイドル時代のキャッチフレーズを披露し、盛り上げた。現役勢が簡潔な自己紹介をしたのとは対