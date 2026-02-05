「シリーズ党幹部にきく」、きょうは急速に勢力を拡大してきた参政党です。政界の「第三極」を目指す今回の衆議院選挙。神谷代表にその覚悟を聞きました。【写真を見る】【党幹部にきく】衆議院選挙 参政党・神谷宗幣代表自民党の“門番”に？国政での「第三極」への覚悟を問う【選挙の日、そのまえに。】躍進から目指すは第三極参政党神谷宗幣 代表「私たちひとりひとりが日本なんだという自覚を持って、一緒に日本