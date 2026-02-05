北海道旭川市の今津寛介市長は5日の記者会見で、いじめ防止に向け全国の自治体が連携する「いじめ防止対策首長連合」が6月にも発足すると明らかにした。同市で2021年、いじめを受けた中学2年広瀬爽彩さん＝当時（14）＝が自殺した問題を受け、24年に構想を表明していた。同市を含む中核市12市が参加予定で、今後増える可能性もある。全国62市で構成する中核市市長会で、旭川市は不登校やいじめ対策に関するプロジェクトチーム