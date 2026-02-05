日本サッカー協会（ＪＦＡ）は５日、都内で技術委員会を開き、スタッフへの暴言などでＪリーグからけん責処分を受けたＪ１町田の黒田剛監督（５５）に厳重注意と指導研修の受講を課すことを決めた。山本昌邦技術委員長と木村康彦指導者養成ダイレクターが会見に出席。木村ダイレクターは「Ｊリーグから発表になった、ＦＣ町田セルビアの黒田監督のけん責処分について、本日の技術委員会で指導者ライセンスの適格性を再審査いた