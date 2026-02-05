巨人・戸郷翔征投手（２５）が５日、宮崎春季キャンプでブルペン入りし、視察に訪れていた松坂大輔氏（４５）に助言を仰いだ。ブルペンで約５０球を投げ込んだ戸郷は、投球をチェックしていた松坂氏のもとへ一直線。約１０分間、一対一で意見交換を行った。「程よい力感でギャップのある球」がテーマの自身の投球が松坂氏の目にはどう映ったのかを確認。さらに、調子が悪い時の調整法についてもたずね、「悪い時に挑戦をするこ