【モデルプレス＝2026/02/05】映画「禍禍女（まがまがおんな）」（2月6日公開）の恋愛トークイベント付き先行上映会が29日に行われ、同作の監督を務めるお笑いタレントのゆりやんレトリィバァのほか、神崎メリ、荒野広治が登壇。ゆりやん監督が、自身の恋愛観を明かした。【写真】南沙良＆ゆりやんレトリィバァ、歌舞伎町降臨 寒空の下“街頭演説”◆ゆりやんレトリィバァ、南沙良ファンと握手映画上映後、大きな拍手に迎えられて