『羅小黒戦記』の物語をより深く理解するためのヒントを中国文化に詳しい、小説家・千葉ともこさん、ライター・沢井メグさんに伺った。『羅小黒戦記（ロシャオヘイせんき）』とは？黒猫の妖精・シャオヘイがムゲンと出会い、師匠として慕うようになるまでを描いた映画『羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来』が2020年に吹替版で公開。異例のロングランヒットを記録した。その5年後の昨年、映画『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』が公開され更