ピン芸人のゴー☆ジャス（47）が5日、都内で開かれた『ガチャガチャ展in 六本木』プレス会見に出席。娘に芸風を隠していることを明かした。【写真】今日も華やか！地球儀を持って登場したゴー☆ジャスゴー☆ジャスは娘に「これ（ゴー☆ジャス）をやっているというのを言っていない」という。ただ、娘は「奥さんが言っているのか、気付いていないふりをしている」そう。ある時、娘が「パパのガチャガチャ、近くのスーパーにあ