「押し売り」ならぬ「押し買い」の被害が、富山県内で相次いでいます。家に突然やってきて、貴金属を相場よりも安く強引に買い取る「押し買い」。KNBは被害にあった女性の家族にインタビューしました。大切なネックレスを、ものの十数分で持ち去ってしまったその手口とは。先月下旬、県西部に1人で暮らす80代の女性宅を若い男が訪れました。母親が「押し買い」被害にあった男性「若い男性が1人で『貴金属ありますか』という