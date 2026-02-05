富山市内の工場で働いていた男性が、石綿＝アスベストを作業中に吸い込んだため死亡したとして、遺族が国に損害賠償を求めていた裁判は、きのう和解が成立しました。賠償金1300万円が支払われますが、それでも遺族のやりきれない思いは消えることはありません。男性の妻「やっぱり国がそうして認めてくれると、まだ良かったなって思いますよ。知らん顔されるよりもね」国に損害賠償を求めて訴えていたのは、2014年に悪性胸膜中皮腫