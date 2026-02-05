モデルでタレントの阿部なつきが5日、自身のXを更新。無許可で、雑誌の表紙に起用されていることへの困惑をつづった。【写真】証拠も！“令和の峰不二子”阿部なつき、無許可で雑誌の表紙に阿部は、写真を添えて「無許可で香港の雑誌の表紙になってたんだけど…どゆこと？！？！」と記した。阿部は1999年10月6日生まれ、埼玉県出身。モデルとして芸能活動を開始し、「令和の峰不二子」と呼ばれる抜群のスタイルで話題に。バ