国公立大学の2次試験の出願が、きのう締め切られました。富山大学の平均志願倍率は去年より低く、一方、富山県立大学は高くなっています。富山大学の一般入学試験は、9つの学部で行われ、募集定員は前期、後期あわせて1415人です。きのう午後4時までの平均志願倍率は、前期が2.4倍で、去年の確定値より0.5ポイント低く、工期は11.9倍で、去年より1.4ポイント低くなっています。一方、富山県立大学は、3学部合わせて366人の募集です