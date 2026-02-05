海の幸がたっぷりのったお弁当に、実演販売される様々なスイーツ。千葉・船橋市の東武百貨店で5日から大人気イベント「冬の大北海道展」がスタートしました。「北海道 札幌豊平館厨房」では北海道のブランド・十勝和牛をその場で焼き上げます。店頭には十勝和牛のステーキ弁当がずらり。次から次へと売れていきます。さらに、北海道といえば新鮮な海の幸。エビやカニ、ウニ、イクラがたっぷりとのった豪華な「海鮮彩り弁当」は1日5