ドラマ・映画やバラエティー番組で大活躍する田中美久さんがグラビアムック『PARADE（パレード）』2026冬号（小学館）の表紙を飾りました。好きな色という鮮やかな青の衣装に身を包んだ表紙カットを含め、巻頭20ページ超にわたって美しいFACEとBODYを披露しています。【写真】吸い込まれそうな瞳…田中美久さんの美貌にうっとりPARADEは「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、