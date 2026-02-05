その土地の魅力を知る一番の近道は、その土地ならではの「味」に出会うことかもしれません。今回は数ある名産品の中から、地域の情景や個性が感じられるような、逸品をピックアップしました。All About ニュース編集部では、2026年1月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、佐賀県らしさを感じる「佐賀県のお土産」ランキングの結果を